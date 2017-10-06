Гройсман заверил Молдавию, что Киев готов к диалогу по языковому вопросу

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Украина открыта к сотрудничеству и дружественному диалогу по языковому вопросу, заявил премьер Украины Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции с премьером Молдавии Павлом Филипом в пятницу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что недопустимо ограничивать право нацменьшинств учиться на родном языке, как это было сделано на Украине, и отметил, что в республике такого не произойдет.

"Сейчас наше министерство иностранных дел проводит разъяснительную работу, консультации. Мы умеем слышать, с уважением относимся к вопросам, которые поднимают наши партнеры. Но мы не привыкли разговаривать языком ультиматумов, нам важно поддерживать дружеский диалог. Убежден, в качественном сотрудничестве будет найдено решение. И мы открыты", — приводит слова Гройсмана пресс-служба кабмина Украины на своем сайте.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года на Украине дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.