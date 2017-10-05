В Белом доме призвали американские СМИ к ответственности

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандрес подвергла критике американские СМИ, призвав их более ответственно и точно освещать новости и деятельность действующей администрации.
"Вы несете ответственность за то, чтобы рассказывать правду, быть точными. Мы видели последнюю информацию, что только 5% освещения в СМИ об этом президенте и этой администрации было позитивным", — сказала Сандерс.
Она привлекла внимание журналистов к тому, что в настоящее время существует "уверенность в американской экономике и биржевом рынке, ИГ* терпит поражение, безработица на самом низком уровне за 17 лет".
"И вы нашли только 5% своего времени, чтобы сфокусироваться на таких важных вопросах. И, честно, эти вопросы больше всего беспокоят американцев", — сказала Сандерс.
Официальный представитель Белого дома подчеркнула, что СМИ США должны "более справедливо", "точно" и "более ответственно" подходить к освещению новостей.
*Запрещенная в России террористическая организация