В Белом доме призвали американские СМИ к ответственности

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандрес подвергла критике американские СМИ, призвав их более ответственно и точно освещать новости и деятельность действующей администрации.

По ее словам, СМИ США "тратят лишь 5% своего времени" для освещения президента Дональда Трампа с позитивной стороны.

"Вы несете ответственность за то, чтобы рассказывать правду, быть точными. Мы видели последнюю информацию, что только 5% освещения в СМИ об этом президенте и этой администрации было позитивным", — сказала Сандерс.

Она привлекла внимание журналистов к тому, что в настоящее время существует "уверенность в американской экономике и биржевом рынке, ИГ* терпит поражение, безработица на самом низком уровне за 17 лет".

"И вы нашли только 5% своего времени, чтобы сфокусироваться на таких важных вопросах. И, честно, эти вопросы больше всего беспокоят американцев", — сказала Сандерс.

Официальный представитель Белого дома подчеркнула, что СМИ США должны "более справедливо", "точно" и "более ответственно" подходить к освещению новостей.

*Запрещенная в России террористическая организация