Названы лучшие оптические иллюзии года

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американская организация Neural Correlate Society, которая исследует проблемы человеческого восприятия, представила список лучших оптических иллюзий года. Победителя предлагают выбрать на сайте illusionoftheyear.com.

В шорт-лист вошла загадка "непараллельных" параллельных прямых. Наблюдателю кажется, что темно-синие полосы расположены наклонно по отношению друг к другу, однако в действительности это не так. Ошибку интерпретации вызывает особая структура связующих звеньев и специфический цветовой рисунок продольных и поперечных линий.

Вращение элементов в иллюзии "ветряной мельницы" доказывает, что мозг приписывает увиденному определенные характеристики в зависимости от того, каким образом группируются фрагменты картинки. Так, на видео все точки движутся единообразно, однако наблюдателю кажется, что некоторые из них вращаются в противоположном направлении.

Искажение перспективы в оптическом обмане "Tilla" связано с эффектом глубины резкости и нестандартным расположением элементов надписи в пространстве. Автор признался, что снял необычный ролик на камеру мобильного телефона.

Динамическая иллюзия Мюллера-Лайера — переработка классической "обманки" XIX века. Кажется, что анимированные стрелки меняют длину линий, однако на самом деле она остается прежней. В научном сообществе до сих пор ведутся споры о причинах ошибки восприятия, открытой немецким психиатром больше ста лет назад.

Иллюзия сжатия и расширения V-образной картинки достигается за счет сочетания движущегося заднего плана и компрессии изображения внутри треугольника, который не меняет своего размера. Наблюдателю, однако, кажется, что он то увеличивается, то уменьшается.

Эффект "частичного исчезновения" в иллюзии, придуманной сотрудниками токийского Университета Мэйдзи, достигается за счет необычной конструкции представленных оригами. Под определенным углом зрения кажется, что они идентичны, однако отражение в зеркале говорит об обратном.

Студенты Тель-Авивского университета представили иллюзию, состоящую из помех. Ее особенность заключается в том, что при заморозке изображения образы, формируемые "белым шумом", исчезают, а в динамичном состоянии наблюдатель видит самые разные картинки.