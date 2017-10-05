Лукашенко заявил о бесперспективности санкций против Венесуэлы

МИНСК, 5 окт – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции против Венесуэлы "бесперспективны и вредны".

В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и введут санкции против Венесуэлы. Кроме того, правительство Канады объявило о введении санкций против 40 чиновников Венесуэлы, включая самого президента Николаса Мадуро, пояснив это ухудшением ситуации с демократией в Венесуэле. Евросоюз рассматривает возможность введения против официальных лиц Венесуэлы, причастных, по мнению ЕС, к нарушениям прав человека в стране, точечных санкций виде замораживания их возможных активов в странах-членах ЕС и запрета на въезд на территорию сообщества.

"То, что сегодня Венесуэле начали угрожать… Дошло до откровенных угроз военного вторжения в эту суверенную страну. Хочу подчеркнуть: мы против всякой агрессии, хаоса и беспорядков, против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и любого государства", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время переговоров со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Он подчеркнул, что Минск выступает за решение конфликтов мирным путем, "нельзя навязывать странам цветные революции".

"Это время уходит… Попытка навязать Венесуэле свои приоритеты и совершить цветную революцию провалилась. Венесуэльцы сами разберутся, что делать в своей стране. Для каждого человека, независимо от его политических взглядов, интересы родной страны, мир и порядок в ней превыше всего. Венесуэльцы твердо ответили на этот вопрос", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что "принимаемые против Венесуэлы санкции со стороны определенных геополитических сил бесперспективны и вредны…, в том числе и для тех, кто их вводит".

"Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на поддержку дружественной Белоруссии. Наш курс остается прежним: мы будем делать все, чтобы у вас была нормальная жизнь", — сказал белорусский президент.