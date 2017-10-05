Пушков объяснил "маневры" Порошенко вокруг "особого статуса" Донбасса

Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (10)

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесенные Петром Порошенко законы о реинтеграции Донбасса.

С точки зрения Пушкова, украинский президент пытается создать видимость переговоров на фоне противостояния сторон.

Смысл маневров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 5, 2017

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Накануне Порошенко внес в Верховную раду два законопроекта: о реинтеграции Донбасса и о продлении закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Первый документ предполагает закрепление статуса России как "страны-агрессора", которая "временно оккупировала" часть украинский территории. Вторым документом украинский президент хочет продлить закон, который был принят в 2014 году, но не исполняется.