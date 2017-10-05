Пушков объяснил "маневры" Порошенко вокруг "особого статуса" Донбасса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесенные Петром Порошенко законы о реинтеграции Донбасса.
С точки зрения Пушкова, украинский президент пытается создать видимость переговоров на фоне противостояния сторон.
Смысл маневров Порошенко вокруг "особого статуса" и закона о реинтеграции Донбасса: видимость переговоров, ставка на войну и противостояние.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 5, 2017
Первый документ предполагает закрепление статуса России как "страны-агрессора", которая "временно оккупировала" часть украинский территории. Вторым документом украинский президент хочет продлить закон, который был принят в 2014 году, но не исполняется.