Жителей Вильнюса могут эвакуировать из-за найденного снаряда времен войны

ВИЛЬНЮС, 4 окт — РИА Новости. Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в среду в центральной части Вильнюса, ожидается приезд саперов из Каунаса, жители предупреждены о возможной эвакуации, сообщила РИА Новости представитель департамента полиции Ревита Янавичюте.

"После обеда в центре Вильнюса на улице Дэйнавос во время строительных работ был обнаружен взрывоопасный авиационный снаряд с детонатором, возможно, времен Второй мировой войны. В настоящий момент жители близлежащих домов предупреждены о возможной эвакуации. На месте находятся представители спецслужб", — сказала Янавичюте.

По информации местных СМИ, сложность дальнейших действий заключается в том, что опасный снаряд находится у газовой трубы.

Представитель департамента полиции подтверждает, что ситуация серьезна, в настоящий момент ожидается приезд военных саперов из Каунаса. "Ожидается также вывод об уровне опасности от обнаруженного снаряда, тогда будет принято решение о дальнейших действиях", — добавила она.