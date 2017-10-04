Жителей Вильнюса могут эвакуировать из-за найденного снаряда времен войны

ВИЛЬНЮС, 4 окт — РИА Новости. Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в среду в центральной части Вильнюса, ожидается приезд саперов из Каунаса, жители предупреждены о возможной эвакуации, сообщила РИА Новости представитель департамента полиции Ревита Янавичюте.
По информации местных СМИ, сложность дальнейших действий заключается в том, что опасный снаряд находится у газовой трубы.
Представитель департамента полиции подтверждает, что ситуация серьезна, в настоящий момент ожидается приезд военных саперов из Каунаса. "Ожидается также вывод об уровне опасности от обнаруженного снаряда, тогда будет принято решение о дальнейших действиях", — добавила она.