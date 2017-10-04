Сенатор обратится в ЮНЕСКО в связи с осквернением памятников в Польше

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена обратиться в ЮНЕСКО и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) с просьбой дать собственную оценку случаям осквернения мемориалов в Польше.

В Польше достаточно регулярно происходят осквернения памятников советским солдатам. О последнем случае стало известно во вторник: был разрушен памятник, посвященный 36 солдатам Красной армии, расположенный за зданием Польской почты в Щирке.

"По данному факту и всем остальным случаям актов вандализма мы обратимся в ЮНЕСКО и ИКОМОС с просьбой дать собственную оценку. Однако вместе с тем мы хотим, чтобы глобальные институты также озвучили свою публичную позицию относительно политики официальной Варшавы в отношении символов Второй Мировой войны", — сказала РИА Новости Сутормина.

По ее словам, борьба польских властей с исторической памятью "набрала такие обороты, что варвары (а иначе людей, портящих памятники, не назовешь), откровенно продолжают измываться над культурными ценностями в разных уголках страны и не боятся этого делать, по сути, не чувствуя какой-либо ответственности за эти действия".

Сутормина также считает, что польские власти "должны публично представить результаты расследования, обнародовать информацию о преступниках, которые совершили эти деяния".

"Нельзя думать, что это просто хулиганские выходки. Из истории хорошо известно, как борьба с историей и памятниками заканчивалась фактически геноцидом уже собственного народа", — добавила общественница.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.