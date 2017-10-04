Россия поможет вооруженным группам в Идлибе в борьбе с "Ан-Нусрой"*

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь вооруженным формированиям, являющимся частью договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в борьбе против террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.
*Террористическая организация, запрещенная в России