Россия поможет вооруженным группам в Идлибе в борьбе с "Ан-Нусрой"*

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия будет оказывать помощь вооруженным формированиям, являющимся частью договоренности по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в борьбе против террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть сведения, что вооруженные формирования, которые стали частью договоренности по зоне деэскалации в Идлибе, начали более активно работать против "Джебхат-ан-Нусры". Мы будем им в этом помогать, как естественно будем помогать и сирийской армии", — заявил он по итогам международного совещания служб безопасности в Краснодаре. Его ответы на вопросы транслировал телеканал RT

По итогам шестой встречи в Астане по Сирии Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

*Террористическая организация, запрещенная в России