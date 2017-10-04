Аналогии между Каталонией и Крымом неуместны, заявили в Госсовете Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Проводить аналогии между крымским и каталонским референдумами некорректно, заявил глава государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. В нем, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", для того чтобы "разрушить единство Испании".

"Крымчане пытались восстановить свое утраченное право жить в составе исторической родины, сильного и единого государства — России, а каталонцы, наоборот, добиваются создания отдельного государства при действующей конституции и центральной власти. Поэтому проводить параллели неуместно и некорректно. Это две разные ситуации", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, крымский референдум прошел в условиях, когда на Украине случился государственный переворот, и были попраны все конституционные нормы.

"Мы проводили референдум, когда Украины как страны не существовало, потому что была разрушена основа ее государственности: конституция, органы власти", — подчеркнул глава парламента.

Вместе с тем, Константинов отметил, что каталонский референдум станет уроком для испанских властей, которые не смогли уладить вопрос путем поиска компромиссов и диалога.

"Попытки угроз – это, наоборот, побуждение для каталонцев к новым действиям. Теперь ждите второго референдума. Все равно это будет. Люди этим уже заболели, они будут в этом направлении двигаться, их уже не остановить. Если их удерживать силой, это может породить терроризм", — подчеркнул Константинов.