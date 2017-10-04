В Габоне бельгийские и французские десантники устроили драку в баре

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Бельгийские и французские десантники устроили драку в одном из ночных клубов в столице Габона Либревиле. В результате ссоры, причины которой неизвестны, восемь бельгийских военнослужащих были срочно отозваны из этой африканской страны, сообщила в среду газета Soir.

По факту драки, в которой пострадали также несколько габонцев, прокуратурами Бельгии, Франции и Габона начато расследование, пишет издание.

Бельгийские и французские десантники участвуют в Габоне в военных учениях "Тропический шторм", призванных проверить готовность подразделений вооруженных сил Бельгии и Франции проводить совместные операции в тропических условиях.