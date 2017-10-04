В Алеппо в новом госпитале российские медики принимают 100 пациентов в день

АЛЕППО (Сирия), 4 окт – РИА Новости. Российские военные медики развернули новый госпиталь в Алеппо, где принимают более 100 пациентов в день, сообщил журналистам начальник отдельного медицинского отряда Минобороны Дмитрий Асессоров.

"Отдельный медицинский отряд министерства обороны РФ прибыл в Сирию для оказания помощи местному населению, пострадавшему в период военного конфликта. Ежедневно прибывают к специалистам на обследование более 100 граждан с патологиями. Основные травмы — последствия огнестрельных и осколочных ранений", — сказал он.

Российские специалисты развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов, поскольку из-за международных санкций в Сирии не хватает качественных лекарств.

"Специалистов приехало много: окулисты, лор, невропатолог, терапевт, нейрохирург, анестезиолог. Несколько полноценных врачебных бригад", — добавил Асессоров.

По просьбе сирийских коллег нейрохирург и анестезиолог прикомандированы к Университетской больнице Алеппо.

"Им катастрофически не хватает хирургов. Многие специалисты покинули страну или погибли во время обстрелов. Работать приходится сутками", — рассказал после очередной операции нейрохирург Константин Диких.

Практически все больницы города прекратили работу из-за боевых действий. После освобождения Алеппо в город начали возвращаться мирные жители, многие из которых не видели медработников годами, сообщил врач Университетской больницы Магран Аббас.

"Нам очень не хватает специалистов такого уровня. В России очень хорошая медицинская школа, и нам есть чему поучиться", — добавил он.

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