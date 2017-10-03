ГП Украины считает одной из причин пожара под Винницей служебную халатность

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что пожар на складе с боеприпасами в Винницкой области мог произойти в результате служебной халатности.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что два офицера одной из воинских частей Украины отстранены от службы, так как охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу "Точка-У" в состоянии "полного алкогольного опьянения".

"Уже сегодня установлено, что этот режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы. Поэтому в ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", — цитирует слова Луценко украинское агентство УНН.

По его данным, следствие работает на месте происшествия и в понедельник, во время отчета группы военных прокуроров и представителей Киевского научного института судебных экспертиз министерства юстиции, обсуждались результаты осмотра местности.

"Информация есть, но в интересах следствия она не может быть объявлена ​​публично. Тем не менее, я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможна из-за служебной халатности… должностных лиц, которые были уполномочены обеспечить охрану этого объекта", — сказал Луценко.