В центре Бишкека разъяренный бык напал на женщину

БИШКЕК, 3 окт – РИА Новости. Разъяренный бык во вторник бегал по одной из центральных улиц столицы Киргизии, нападал на прохожих и машины, сообщили РИА Новости в управлении патрульной милиции Бишкека.
Сотрудникам милиции потребовалось немало усилий и времени, чтобы поймать агрессивно настроенное животное, при этом травмы получил один милиционер. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь, сообщили в ведомстве.
В настоящий момент милиция Бишкека разыскивает хозяина животного и выясняет обстоятельства, по которым бык оказался в районе центральной площади города.