В центре Бишкека разъяренный бык напал на женщину

БИШКЕК, 3 окт – РИА Новости. Разъяренный бык во вторник бегал по одной из центральных улиц столицы Киргизии, нападал на прохожих и машины, сообщили РИА Новости в управлении патрульной милиции Бишкека.

По данным милиции, вызов о том, что по улице Киевской бегает бык, поступила на пульт дежурного ГУВД около 13.30 (11.30 мск). "Прибывшие на место сотрудники патрульной милиции подтвердили информацию. Бык бегал по улице, он напал на женщину", — сообщил представитель управления.

Сотрудникам милиции потребовалось немало усилий и времени, чтобы поймать агрессивно настроенное животное, при этом травмы получил один милиционер. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь, сообщили в ведомстве.

В настоящий момент милиция Бишкека разыскивает хозяина животного и выясняет обстоятельства, по которым бык оказался в районе центральной площади города.