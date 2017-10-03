Путин является сторонником реанимации отношений России и США, заявил Песков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин является сторонником реанимации отношений РФ и США и считает, что это в интересах двух народов и мира в целом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что посол США Джон Хантсман во вторник будет среди других вновь прибывших послов вручать верительные грамоты Путину в Большом Кремлевском дворце.

"Вы знаете, что президент Путин является последовательным сторонником реанимации наших двусторонних отношений, налаживания связей и развития двусторонней кооперации. Он считает, что это в интересах не только наших двух стран, но и всего мира. Причем президент Путин, действительно, последователен в этом своем убеждении", — сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли Путин мнение о том, что приезд Ханстмана, который, по словам журналистов, якобы "приложил особые усилия" для того, чтобы вовремя прилететь в Москву на мероприятие в Кремль, — это сигнал американского посольства о том, что США придают большую важность отношениям с Россией.