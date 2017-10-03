Посольство России в США приступило флаг в память о жертвах ЧП в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Посольство РФ в США приспустило флаг в знак уважения к памяти жертв стрельбы в Лас-Вегасе.

Соответствующая информация опубликована в Twitter дипмиссии, где приложена фотография с приспущенным государственным флагом РФ.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе (штат Невада) между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.