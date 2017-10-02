США не подтверждают заявление ИГ* о стрельбе в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. США изучают заявление террористической группировки "Исламское государство"* об ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе, но подтвердить этого не могут, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации.

ИГ ранее брало на себя ответственность за теракты, которые, согласно итогам расследования, не были связаны с группировкой. При этом расследование подтвердило виновность ИГ* во многих других случаях.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

*Запрещенная в России террористическая организация