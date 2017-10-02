Пушков уверен, что перспектив переговоров Мадрида и Барселоны нет

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ситуация с отношениями Мадрида и Барселоны зашла в тупик, никаких переговоров или перспектив смягчения обеими сторонами свой позиции не предвидится, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Мадрид выступает категорически против переговоров, идея с неким посредничеством не будет им воспринята. Мадрид взял курс на физическое подавление стремления Каталонии к независимости и не согласится на посреднические усилия, поскольку это автоматически признавало статус Каталонии как участницы переговоров", — сказал он.
Пушков подчеркнул, что и Каталонии, в свою очередь, не пойдёт не переговоры, поскольку согласится только на полную независимость, а не на изменение статуса в сторону большей автономии.
Глава комиссии прогнозирует, что "жесткое" подавление Мадридом референдума в Каталонии ещё скажется, и провинция превратится для федеральных властей Испании в "головную боль".
В воскресенье в Каталонии прошёл референдум о независимости автономии, который Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. В день голосования на некоторых участках для голосования произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.