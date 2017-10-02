Пушков уверен, что перспектив переговоров Мадрида и Барселоны нет

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ситуация с отношениями Мадрида и Барселоны зашла в тупик, никаких переговоров или перспектив смягчения обеими сторонами свой позиции не предвидится, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Мадрид выступает категорически против переговоров, идея с неким посредничеством не будет им воспринята. Мадрид взял курс на физическое подавление стремления Каталонии к независимости и не согласится на посреднические усилия, поскольку это автоматически признавало статус Каталонии как участницы переговоров", — сказал он.

Пушков подчеркнул, что и Каталонии, в свою очередь, не пойдёт не переговоры, поскольку согласится только на полную независимость, а не на изменение статуса в сторону большей автономии.

"Так что на данном этапе это тупик, который, тем не менее, будет иметь продолжение", — заявил сенатор.

Глава комиссии прогнозирует, что "жесткое" подавление Мадридом референдума в Каталонии ещё скажется, и провинция превратится для федеральных властей Испании в "головную боль".

В воскресенье в Каталонии прошёл референдум о независимости автономии, который Мадрид назвал незаконным, а Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. В день голосования на некоторых участках для голосования произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала Поло заявил, что Испания сделает все, чтобы не допустить провозглашения независимости Каталонии. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал власти Испании вступить в диалог без предварительных условий. Пучдемон рассказал, что Каталония уже получила несколько предложений о посредничестве при переговорах с Мадридом. При этом он подчеркнул, что пока никаких контактов между ним и премьером Испании Мариано Рахоем не было.