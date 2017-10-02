Директор БДИПЧ ОБСЕ призвала Мадрид уважать права и свободы каталонцев

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингеборг Сольрун Гисладоттир, комментируя события вокруг референдума о независимости Каталонии, призвала испанские власти уважать права каталонцев на свободу мирных собраний и выражение мнения.

"Все государства-участники ОБСЕ обязались при применении любых мер со стороны правоохранительных органов при исполнении учитывать основополагающие права на свободу мирных собраний и выражения мнений. Испанские власти должны обеспечить то, чтобы полиция применяла силу только в случае необходимости и строго придерживалась принципа пропорциональности", — говорится в заявлении Гисладоттир, распространенном в понедельник.

Она добавила, что это также означает "поддержку мирных собраний и использование коммуникации и деэскалации для снижения напряженности".

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 844 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.