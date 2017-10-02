При теракте в Ираке погиб военнослужащий коалиции США

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Военнослужащий коалиции под руководством США погиб при теракте в Ираке, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении коалиции.

"Один военнослужащий коалиции погиб и еще один был ранен при взрыве самодельного взрывного устройства возле их машины", — говорится в сообщении.

Гражданство погибшего не уточняется, обстоятельства также не раскрываются. Коалиция заявила, что предоставит подробности инцидента позднее.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России