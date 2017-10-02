Москва против расширения НАТО на Балканах, заявил посол России в Боснии

БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Россия выступает против дальнейшего расширения НАТО на Балканах и замечает попытки втянуть Боснию и Герцеговину (БиГ) в альянс, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сараево Петр Иванцов.

Из числа бывших югославских республик членами НАТО являются Словения, Хорватия и Черногория, вступившая в альянс в июне этого года. Активно добивается приглашения в организацию Македония, интеграция которой заблокирована Грецией из-за спора вокруг названия бывшей югославской республики.

"Попытки втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО существуют и становятся более энергичными. Наша позиция, я думаю, вам хорошо известна, мне не надо ее объяснять. Мы не считаем, что членство в НАТО содействует укреплению реальной безопасности того или иного государства. Мы против дальнейшего расширения НАТО на Балканах", — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что вопрос членства в альянсе является суверенным выбором народа государства.

"И в данном случае мы видим, что единства в пользу членства в НАТО в БиГ нет. По крайней мере, одна часть государства выступает против", — отметил Иванцов.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.