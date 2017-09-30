В Турине в столкновениях полиции с протестующими пострадали 11 человек

РИМ, 30 сен — РИА Новости. Второй день министерской встречи "Большой семерки" в Турине предсказуемо прошел под знаком противостояния между силами правопорядка и протестующими, сообщают в субботу итальянские СМИ.

Столкновения, начавшиеся еще в четверг, продолжились в последний день работы встречи министров труда стран G7. Активисты вновь пытались прорваться к месту проведения саммита — полицейские и карабинеры, как и в пятницу, вооружились щитами и дубинками и выстроились в оцепление на улицах на границах зоны безопасности вокруг отеля, принявшего встречу.

A Torino scontri tra studenti e polizia anticipano la fine del G7 — Micciacorta — https://t.co/hE77Dp7S0d pic.twitter.com/vlZANcv7vx — Luna rossa (@lunarossa31) 30 сентября 2017 г.

В отличие от пятничных столкновений, участники которых ограничились подручными средствами, субботний конфликт носил более ожесточенный характер. На взрывпакеты, петарды и ракетницы протестующих стражи порядка ответили слезоточивым газом и водометами.

Как сообщает информагентство askanews, колонна протестующих против встречи насчитывала 5 тысяч человек. В их число вошли студенты, антиглобалисты и активисты-противники строительства скоростной магистрали на севере Италии.

По данным газеты Сorriere della Sera, в двух наиболее ожесточенных схватках, произошедших с интервалом в полчаса, серьезно пострадали 11 человек. Среди них семеро полицейских и один карабинер.

E finiamolo sto #G7 di Torino. Così i ragazzini tornano da mammà e i poliziotti tornano da Minniti pic.twitter.com/u8o0ok9J5R — Pippo Pippo (@pippuspippus) 30 сентября 2017 г.

Как сообщает la Repubblica, за время протестов были задержаны восемь человек, один из них подвергся аресту. Трое протестующих ненадолго угодили в полицию после того, как установили на одной из площадей Турина импровизированную гильотину, с помощью которой были "казнены" фигуры бывшего премьер страны и лидера правящей Демократической партии Маттео Ренци и нынешнего главы Минтруда Италии Джулиано Полетти.