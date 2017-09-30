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В Сербии расследуют последствия бомбардировок НАТО 1999 года

13:2330.09.2017
(обновлено: 13:33 30.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОдно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО. Архивное фотоОдно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Инициативная группа медиков, ученых и военнослужащих Сербии направила министерствам здравоохранения и окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО 1999 года, 5 октября ожидается встреча членов группы с министрами, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Последствия бомбордировки Сербии силами НАТО. Архивное фото
© East News / Everett Collection
Сербия надеется на компенсацию за бомбежки НАТО
"Когда речь идет об онкологических заболеваниях, мы проведем сравнение эффективности стандартной терапии до и после бомбардировок. Второй аспект — это аутоиммунные заболевания, третий – бесплодие, особенно мужское, которое выросло в 100 раз после агрессии НАТО", — цитирует телеканал профессора Даницу Груичич, начальника отделения нейрохирургии Клинического центра Сербии.

Отмечается, что сразу после бомбардировок было выявлено радиационное загрязнение в районах Буяноваца, Прешево и Вранья на юге Сербии, вблизи административной линии с Косово.

"За прошедшее время общественность многократно указывала, что заражена земля там, где произошло военное преступление (бомбардировки с применением радиоактивных веществ), и мы полностью поддерживаем общественность в том, чтобы каждый факт о радиации и заражении был обнародован, и будем участвовать в формировании соответствующей комиссии", — приводит национальный телеканал слова министра окружающей среды Горана Тривана.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах
© AFP 2017 / Jewel Samad
Трамп заявил, что бомбардировки Сербии были большой ошибкой
Планируется участие в исследованиях медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания. После этого ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет экономическое и правовое исследования. Собранный материал, как отмечает РТС, может послужить для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Страна на скорую руку: 7 непризнанных, но гордых карликовых государств
© flickr.com/News OresundКогда скитания по миру не приводят к открытию страны мечты, остается только создать ее самому. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает подборку карликовых государств, непризнанных, но свободных, кажущихся нереальными, но существующих. Гражданином одной из таких стран можно стать онлайн – достаточно заполнить анкету на официальном сайте и искренне разделять взгляды ее правителя.

Город в городе, государство в государстве. Христиания – это неофициальное частично самоуправляемое государство, расположенное прямо в столице Дании – в районе Кристиансхаун. История Христиании никак не связана с христианством. Напротив, она началась с мелкого бунтарства, когда несколько горожан сломали забор на углу двух улиц Копенгагена. За забором любопытные датчане нашли заброшенные казармы, о которых вскоре написала местная газета. Автор статьи предложила использовать постройки как приют для эксцентричной молодежи, например хиппи.

Христиания во главе с длинноволосыми бунтарями сумела отстоять свою независимость. Здесь открыто продаются легкие наркотики, из-за чего нередки столкновения с полицией. При этом тяжелые наркотики в стране запрещены.
Свободный город Христиания
© flickr.com/News Oresund
Когда скитания по миру не приводят к открытию страны мечты, остается только создать ее самому. Сайт "РИА Недвижимость" предлагает подборку карликовых государств, непризнанных, но свободных, кажущихся нереальными, но существующих. Гражданином одной из таких стран можно стать онлайн – достаточно заполнить анкету на официальном сайте и искренне разделять взгляды ее правителя.

Город в городе, государство в государстве. Христиания – это неофициальное частично самоуправляемое государство, расположенное прямо в столице Дании – в районе Кристиансхаун. История Христиании никак не связана с христианством. Напротив, она началась с мелкого бунтарства, когда несколько горожан сломали забор на углу двух улиц Копенгагена. За забором любопытные датчане нашли заброшенные казармы, о которых вскоре написала местная газета. Автор статьи предложила использовать постройки как приют для эксцентричной молодежи, например хиппи.

Христиания во главе с длинноволосыми бунтарями сумела отстоять свою независимость. Здесь открыто продаются легкие наркотики, из-за чего нередки столкновения с полицией. При этом тяжелые наркотики в стране запрещены.
© flickr.com/Ryan LackeyНепризнанное островное княжество Силенд в сентябре этого года отпраздновало свое 50-летие. Государство-карлик расположено на старой морской платформе в Северном море в 10 километрах от британского побережья. Его князь – отставной майор Пэдди Рой Бейтс, который в 60-х годах использовал платформу для создания пиратской радиостанции. В 1966 году она перестала выходить в эфир, после этого британец объявил платформу, к которой так привык за эти годы, независимым от Великобритании княжеством Силенд, а свою семью – правящей династией.

Местные моряки, как говорят, предпочитают обходить этот "пиратский остров" стороной. За его правителями закрепилась слава совсем негостеприимных людей.Силенд
© flickr.com/Ryan Lackey
Непризнанное островное княжество Силенд в сентябре этого года отпраздновало свое 50-летие. Государство-карлик расположено на старой морской платформе в Северном море в 10 километрах от британского побережья. Его князь – отставной майор Пэдди Рой Бейтс, который в 60-х годах использовал платформу для создания пиратской радиостанции. В 1966 году она перестала выходить в эфир, после этого британец объявил платформу, к которой так привык за эти годы, независимым от Великобритании княжеством Силенд, а свою семью – правящей династией.

Местные моряки, как говорят, предпочитают обходить этот "пиратский остров" стороной. За его правителями закрепилась слава совсем негостеприимных людей.
© flickr.com/JukkaРедонда – необитаемый скалистый остров в Карибском море неподалёку от Монтсеррата в составе Малых Антильских островов. 2 июня 1865 года ирландским купцом Мэтью Дауди Шилом остров был провозглашен "виртуальным" государством. Сам Шил, соответственно, стал королем владений. Позже, в 1880 году правитель "короновал" на острове своего сына и передал ему бразды правления. Правда, существует еще целая группа альтернативных правителей королевства. Одним из них является испанский писатель Хавьер Мариас, описавший историю виртуального государства в произведении Negra espalda del tiempo ("Чёрная спина времени").Редонда
© flickr.com/Jukka
Редонда – необитаемый скалистый остров в Карибском море неподалёку от Монтсеррата в составе Малых Антильских островов. 2 июня 1865 года ирландским купцом Мэтью Дауди Шилом остров был провозглашен "виртуальным" государством. Сам Шил, соответственно, стал королем владений. Позже, в 1880 году правитель "короновал" на острове своего сына и передал ему бразды правления. Правда, существует еще целая группа альтернативных правителей королевства. Одним из них является испанский писатель Хавьер Мариас, описавший историю виртуального государства в произведении Negra espalda del tiempo ("Чёрная спина времени").
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкНа островах Кораллового моря у берегов Австралии находится необычное королевство, подданными которого являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Оно так и называется – Королевство геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands). Это самопровозглашенное государство, зародившееся в 2004 году в знак протеста, когда Австралийский парламент принял решение о запрете однополых браков. Это первое в мире государство для однополых пар. По данным 2012 года, число его граждан составляло 15 тысяч человек. Подданным королевства может стать любой представитель сексуальных меньшинств, правда не бесплатно. Оформление "ЛГБТ-гражданства" стоит $100, при этом никаких документов от претендентов не требуется.Гей-парад
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
На островах Кораллового моря у берегов Австралии находится необычное королевство, подданными которого являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Оно так и называется – Королевство геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands). Это самопровозглашенное государство, зародившееся в 2004 году в знак протеста, когда Австралийский парламент принял решение о запрете однополых браков. Это первое в мире государство для однополых пар. По данным 2012 года, число его граждан составляло 15 тысяч человек. Подданным королевства может стать любой представитель сексуальных меньшинств, правда не бесплатно. Оформление "ЛГБТ-гражданства" стоит $100, при этом никаких документов от претендентов не требуется.
© flickr.com/Liberalistene NorgeГосударство Либерленд (Free Republic of Liberland), созданное политическим активистом Витом Едличкой (на фото) в апреле 2015 года, находится между Хорватией и Сербией на западном берегу реки Дунай. Едличка утверждал, что ни одна из соседних стран не предъявляет претензии на территорию, которую он переформатировал под Либерленд.

Провозглашенная здесь конституция ограничивает власть политиков, а девиз страны – "Жить и позволять жить". У республики Либерленд даже есть свой сайт, на котором размещена инструкция о том, как стать ее гражданином. И желающих стать таковыми немало: в Либерлэнд можно приезжать всем, кроме коммунистов или националистов, готовым сделать что-то для строительства и развития нового государства. Правда, как жаловался журналистам президент Едличка, многие потенциальные переселенцы ничего не знают о либертарианстве, а большая часть из них – это желающие покинуть Турцию, Египет и Сирию.
Либерленд
© flickr.com/Liberalistene Norge
Государство Либерленд (Free Republic of Liberland), созданное политическим активистом Витом Едличкой (на фото) в апреле 2015 года, находится между Хорватией и Сербией на западном берегу реки Дунай. Едличка утверждал, что ни одна из соседних стран не предъявляет претензии на территорию, которую он переформатировал под Либерленд.

Провозглашенная здесь конституция ограничивает власть политиков, а девиз страны – "Жить и позволять жить". У республики Либерленд даже есть свой сайт, на котором размещена инструкция о том, как стать ее гражданином. И желающих стать таковыми немало: в Либерлэнд можно приезжать всем, кроме коммунистов или националистов, готовым сделать что-то для строительства и развития нового государства. Правда, как жаловался журналистам президент Едличка, многие потенциальные переселенцы ничего не знают о либертарианстве, а большая часть из них – это желающие покинуть Турцию, Египет и Сирию.
© flickr.com/Erik DaugaardЛадония – "виртуальное" государство на территории природного заповедника Куллаберг на юге Швеции. Оно было основано художником Ларсом Вилксом как арт-объект. Сначала художник размещал там абстрактные скульптуры, а в июне 1996 года объявил о независимости Ладонии. По его заявлениям, страна должна была стать пристанищем для всех тех, кто хочет жить искусством постоянно, а не обращаться к нему время от времени.

У Ладонии есть флаг, герб и гимн (последних целых два: один торжественный, другой – звук падающего в воду камня). В стране целых четыре социальных класса: дворянство, простые граждане, почетные граждане и святые. Управляет Ладонией королева, но есть и президент, который избирается каждые три года путем онлайн-голосования. Примечательно, что основатель государства Ларс Вилкс ни королевой ни президентом не является. Он оказался куда скромнее своих коллег-основателей "виртуальных" государств, и провозгласил себя госсекретарем.

Ладония популярна среди туристов и, по сути, живет за счет большого потока желающих поглядеть на страну-арт-объект. Правда, несмотря на возвышенную идеологию государства, маленькая страна оказалась воинственной: в 2003 году она объявила войну Швеции и США, а затем еще и Сан-Марино. Сейчас количество граждан Ладонии насчитывает более 17 тысяч человек. Заполнить анкету для получения гражданства можно на официальном сайте.
Ладония
© flickr.com/Erik Daugaard
Ладония – "виртуальное" государство на территории природного заповедника Куллаберг на юге Швеции. Оно было основано художником Ларсом Вилксом как арт-объект. Сначала художник размещал там абстрактные скульптуры, а в июне 1996 года объявил о независимости Ладонии. По его заявлениям, страна должна была стать пристанищем для всех тех, кто хочет жить искусством постоянно, а не обращаться к нему время от времени.

У Ладонии есть флаг, герб и гимн (последних целых два: один торжественный, другой – звук падающего в воду камня). В стране целых четыре социальных класса: дворянство, простые граждане, почетные граждане и святые. Управляет Ладонией королева, но есть и президент, который избирается каждые три года путем онлайн-голосования. Примечательно, что основатель государства Ларс Вилкс ни королевой ни президентом не является. Он оказался куда скромнее своих коллег-основателей "виртуальных" государств, и провозгласил себя госсекретарем.

Ладония популярна среди туристов и, по сути, живет за счет большого потока желающих поглядеть на страну-арт-объект. Правда, несмотря на возвышенную идеологию государства, маленькая страна оказалась воинственной: в 2003 году она объявила войну Швеции и США, а затем еще и Сан-Марино. Сейчас количество граждан Ладонии насчитывает более 17 тысяч человек. Заполнить анкету для получения гражданства можно на официальном сайте.
© flickr.com/S KaiserПриезжающих сюда туристов встречает надпись "Добро пожаловать в республику Конк!". Conch Republic – самопровозглашенное государство, образованное в 1982 году на архипелаге Флорида-Кис в США. Республика эта была основана мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу. Предпосылкой ее создания стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией и установлением пограничного перехода.

23 апреля на центральной площади Ки-Уэста собрался весь город, а Уордлоу произнес речь с кузова грузовика. Ее смысл был заключен в том, что если США как страна отделилась от Ки-Уэста, установив пограничный переход, то жителям города ничего не остается, как признать эту данность и объявить о своей независимости. После этого он зачитал декларацию об отделении, показал флаг и герб, а себя назначил премьер-министром республики. Так она существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства. Республика Конк
© flickr.com/S Kaiser
Приезжающих сюда туристов встречает надпись "Добро пожаловать в республику Конк!". Conch Republic – самопровозглашенное государство, образованное в 1982 году на архипелаге Флорида-Кис в США. Республика эта была основана мэром города Ки-Уэст Деннисом Уардлоу. Предпосылкой ее создания стали неоднократные жалобы местных властей на пробки, возникшие в связи с принятыми властями США мерами по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией и установлением пограничного перехода.

23 апреля на центральной площади Ки-Уэста собрался весь город, а Уордлоу произнес речь с кузова грузовика. Ее смысл был заключен в том, что если США как страна отделилась от Ки-Уэста, установив пограничный переход, то жителям города ничего не остается, как признать эту данность и объявить о своей независимости. После этого он зачитал декларацию об отделении, показал флаг и герб, а себя назначил премьер-министром республики. Так она существует до сих пор. На ее официальном сайте можно заказать паспорт государства.
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