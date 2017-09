В Сербии расследуют последствия бомбардировок НАТО 1999 года

На островах Кораллового моря у берегов Австралии находится необычное королевство, подданными которого являются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Оно так и называется – Королевство геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands). Это самопровозглашенное государство, зародившееся в 2004 году в знак протеста, когда Австралийский парламент принял решение о запрете однополых браков. Это первое в мире государство для однополых пар. По данным 2012 года, число его граждан составляло 15 тысяч человек. Подданным королевства может стать любой представитель сексуальных меньшинств, правда не бесплатно. Оформление "ЛГБТ-гражданства" стоит $100, при этом никаких документов от претендентов не требуется.