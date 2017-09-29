АНБ США не готово связать вирус WannaCry с Северной Кореей

Сотрудники корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry

Сотрудники корейского агентства по интернет-безопасности в Сеуле наблюдает за распространением вируса WannaCry

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Агентство национальной безопасности (АНБ) США не готово заявить, что вредоносный вирус WannaCry происходил из КНДР, заявил в пятницу первый замдиректора АНБ Джордж Барнс.

"Мы в АНБ не связали WannaCry напрямую с КНДР. Правда, другие страны это делали", — сказал Барнс, выступая в Вашингтоне. "Определить ответственность очень трудно, и мы это очень серьезно воспринимаем", — добавил он.

По словам Барнса, вне зависимости от принадлежности данного вируса, КНДР нередко использует атаки в киберпространстве. "У Северной Кореи есть послужной список проведения всевозможных киберопераций со всевозможными исходами", — сказал Барнс.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.