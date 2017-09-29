США не намерены разрывать отношения с Кубой, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не намерены разрывать отношения с Кубой из-за так называемых "акустических атак" на своих дипломатов в Гаване, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы будем поддерживать отношения с Кубой", — сказал он в ходе телефонного брифинга, отметив, что это отвечает американским интересам.

Он также напомнил, что госдепартамент рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Кубу.

Как сообщалось ранее, в госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".