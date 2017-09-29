Саакашвили рассказал, когда официально лишится украинского гражданства

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что администрации президента Украины требуется еще 20 дней на выдачу ему документов о лишении украинского гражданства.
Он также разместил фотографию ответа администрации президента на свой запрос о предоставлении копии документов о лишении гражданства. "На ваш запрос от 19 сентября 2017 года с просьбой предоставить копии имеющихся в администрации президента Украины документов относительно прекращения гражданства Украины сообщаем, что… администрацией президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", — говорится в ответе администрации.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.