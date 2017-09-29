Саакашвили рассказал, когда официально лишится украинского гражданства

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что администрации президента Украины требуется еще 20 дней на выдачу ему документов о лишении украинского гражданства.

"Администрация просит ещё 20 дней на выдачу мне документов, которые они были обязаны предоставить в июле. Представьте, что они делают с другими гражданами. И после этого они говорят, что я должен обращаться в суд, хотя в суд без этих документов я пойти не могу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также разместил фотографию ответа администрации президента на свой запрос о предоставлении копии документов о лишении гражданства. "На ваш запрос от 19 сентября 2017 года с просьбой предоставить копии имеющихся в администрации президента Украины документов относительно прекращения гражданства Украины сообщаем, что… администрацией президента Украины принято решение о продлении срока рассмотрения вашего запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", — говорится в ответе администрации.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Суд ранее оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.