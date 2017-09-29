Связь у абонентов МТС в Туркмении работает с перебоями и только в столице

АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Связь у абонентов компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в Туркменистане работает в пятницу с большими перебоями и только в столице, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу МТС сообщила о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркмении с 29 сентября 2017 года в связи с действиями государственной компании электросвязи "Туркментелеком" по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Как заявили РИА Новости в МТС, компания нацелена на положительный исход переговоров с регулятором Туркмении и надеется возобновить работу в стране.

Мобильный интернет у абонентов МТС, как передает корреспондент, не работает совсем.

Ранее МТС предоставляла услуги связи и мобильного интернета абонентам на всей территории страны.

Компания не первый раз сталкивается с проблемами на рынке Туркмении. В конце 2010 года туркменское министерство связи приостановило действие лицензии "дочки" МТС — Barash Communications Technologies (BCTI) — сроком на месяц, а после отозвало ее окончательно. Министерство мотивировало это прекращением срока действия пятилетнего договора с МТС, по которому компания отчисляла властям часть доходов от операций в этой стране (20% чистой прибыли — с 21 декабря 2005 года). В начале мая 2012 года АФК "Система" удалось договориться с правительством Туркмении о возобновлении деятельности МТС в стране.