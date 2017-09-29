Хафтар предложил Европе отправить в Ливию вертолеты и беспилотники

РИМ, 29 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар предложил европейским странам предоставить Ливии вертолеты, беспилотники и другую технику для защиты границ стран от потоков мигрантов, направляющихся в Европу.
"Что касается контроля южных границ, мы можем предоставить людей, а европейцы должны прислать помощь: беспилотники, вертолеты, приборы ночного видения и транспорт", — сказал маршал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Отправкам военной помощи в Ливии препятствует эмбарго ООН, которое, по мнению Хафтара, должно быть снято в отношении ливийской национальной армии. "Все европейские страны, заинтересованные в том, чтобы остановить мигрантов, должны бы его отменить", — отметил он.
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.
Признанные власти Ливии также запросили у Италии морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.