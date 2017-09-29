Хафтар предложил Европе отправить в Ливию вертолеты и беспилотники

РИМ, 29 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар предложил европейским странам предоставить Ливии вертолеты, беспилотники и другую технику для защиты границ стран от потоков мигрантов, направляющихся в Европу.

По его словам, в ходе недавнего визита в Рим он предоставил итальянским властям "тщательно разработанный план" по борьбе с нелегальной миграцией в Ливии, который учитывает, что "Ливия является не пунктом назначения, а всего лишь коридором для мигрантов, направляющихся в Европу". В плане также содержится "необходимость взаимодействия с пограничными с Ливией странами, откуда отправляются мигранты”.

"Что касается контроля южных границ, мы можем предоставить людей, а европейцы должны прислать помощь: беспилотники, вертолеты, приборы ночного видения и транспорт", — сказал маршал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Отправкам военной помощи в Ливии препятствует эмбарго ООН, которое, по мнению Хафтара, должно быть снято в отношении ливийской национальной армии. "Все европейские страны, заинтересованные в том, чтобы остановить мигрантов, должны бы его отменить", — отметил он.

Для решения проблемы нелегальной миграции Италия планомерно наращивает сотрудничество с североафриканскими странами. В начале февраля Италия подписала меморандум о намерениях в сфере противодействия нелегальной миграции с правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Признанные власти Ливии также запросили у Италии морскую поддержку для совместной борьбы с нелегальной перевозкой людей из Ливии в Европу.