Экс-посол РФ в США Лукин ожидает от Хантсмана "квалифицированной" работы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Есть основания ожидать от нового посла США в РФ Джона Хантсмана "квалифицированной" работы в России, это опытный профессионал, заявил РИА Новости бывший посол РФ в США, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

Сенат США в четверг единогласно проголосовал за кандидатуру Хантсмана на пост посла США в РФ. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Хантсмана в сенат еще в середине июля.

"Безусловно, предпосылки ожидать его квалифицированную работу в России есть", — сказал Лукин.

Представитель Совфеда напомнил, что Хантсман является опытным дипломатом, он был послом США в КНР и ряде других стран.

"Несомненно, опыт работы у него есть. Он и политический назначенец как один из видных деятелей республиканской партии США, и профессионал", — отметил российский парламентарий.