Митчелл утвержден на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат США в четверг утвердил Уэсса Митчелла на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщается в аккаунте республиканцев сената в сети микроблогов Twitter.

Митчелл является одним из основателей экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном исследовательском центре John Hay Initiative.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост оставался вакантным.

Ранее на слушаниях в сенате Митчелл заявил, что снижение напряженности между США и Россией отвечает интересам народов двух стран, хотя вину на обострение отношений он возложил на Москву. Также он высказал мнение, что борьба с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) является приоритетом в политике Соединенных Штатов в Европе.

Митчелл пообещал, что в случае утверждения на посту призовет Россию "прекратить дестабилизирующие действия" на Украине, в Грузии и Молдавии.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.