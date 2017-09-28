Позиция Швеции по НАТО не изменится при текущем правительстве, заявил посол

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Позиция Швеции по членству в НАТО не изменится при нынешнем правительстве, заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Шведскую политику безопасности мы определяем сами. Для Швеции неприсоединение к военным альянсам — это политический выбор, который сделан, но который тоже можно изменить в любой момент", — заявил Эриксон в интервью РИА Новости.

"Настоящее правительство сказало, что неприсоединение к военным альянсам, невступление в НАТО остается, но в то же время мы усиливаем наши собственные военные возможности… и сотрудничаем тесно с другими странами и организациями", — сказал он.

Как рассказал посол, у Швеции самое тесное военное сотрудничество с Норвегией и США, также есть договоры с Великобританией, Польшей и другими странами. В качестве примера такого сотрудничества он привел военные учения Aurora-2017, которые сейчас проходят в Швеции.

Крупнейшие за последние 20 лет военные учения в Швеции Aurora-2017 начались 11 сентября и завершатся в конце месяца. В них участвуют около 40 гражданских учреждений, 19,5 тысячи военнослужащих Швеции. Кроме того, Швеция пригласила и 1,5 тысячи солдат из других стран, многие из которых из США и Франции, а также из Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы.

Учения вызвали критику в среде представителей движения за мир и левых активистов.