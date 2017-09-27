Губернатор Киркука исключает возможность межобщинного противостояния

КИРКУК (Ирак), 27 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Провинция Киркук не станет местом для межрелигиозного и межнационального противостояния в связи с проведенным в районе референдумом о независимости курдской автономии от Багдада, заявил РИА Новости губернатор провинции Наджмаддин Карим.
"Киркук — единственная провинция Ирака, где не было межсектантского конфликта, того, что случилось в провинциях Дияла, Багдад, Салах-эд-Дин, Анбар, Бабель. В Киркуке ничего подобного не было и не произойдет. Мы этого не позволим", — заявил губернатор, являющийся одним из лидеров влиятельной партии курдской автономии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК).
Ранее ряд СМИ сообщал, что референдум в Киркуке и ряде других провинций, не входящих в пределы административных границ автономии, бойкотировали некоторые туркменские, арабские и езидские деревни и организации.
Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости Иракского Курдистана. Власти Ирака не признают легитимность референдума.
Провинция Киркук уже три года находится под контролем курдских военизированных формирований Пешмерга. За несколько дней до референдума курдские военные значительно усилили свое присутствие в окрестностях спорного города.
В минувший понедельник в автономии Иракский Курдистан состоялся референдум о независимости, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.