Эксперты обнаружили радиоактивные следы испытания водородной бомбы в КНДР

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты Организации договора и всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) обнаружили следы радиоактивных изотопов, появившиеся, по всей видимости, после ядерных испытаний КНДР в начале сентября, заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Лассина Зербо.Twitter.
Он добавил, что аналитики организации продолжают проверку обнаруженного радиоактивного ксенона. "Мы будем оперативно уведомлять любых значимых находках, связанных с КНДР", — добавил Зербо.
Только исследование радионуклидного следа дает возможность подтвердить ядерную природу испытания.
Monitoring continues 1/2: #CTBTO #IMS stations likely to 1st detect potential #radioactive #isotopes related to #DPRK pic.twitter.com/QxGjZhXmmx— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 27 сентября 2017 г.
Monitoring 2/2:#CTBTO #IDC analysts continue scrutiny 4#radioxenon. We'll promptly notify of any significant detections related to #DPRK pic.twitter.com/0vLd4OoYQy— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 27 сентября 2017 г.
В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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