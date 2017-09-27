Эксперты обнаружили радиоактивные следы испытания водородной бомбы в КНДР

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Эксперты Организации договора и всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) обнаружили следы радиоактивных изотопов, появившиеся, по всей видимости, после ядерных испытаний КНДР в начале сентября, заявил исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Лассина Зербо.

"Наблюдение продолжается. Станции международного мониторинга ОДВЗЯИ, вероятно, впервые обнаружили возможные радиоактивные изотопы, относящиеся к КНДР", — говорится в сообщении в микроблоге Зербо в Twitter

Он добавил, что аналитики организации продолжают проверку обнаруженного радиоактивного ксенона. "Мы будем оперативно уведомлять любых значимых находках, связанных с КНДР", — добавил Зербо.

Только исследование радионуклидного следа дает возможность подтвердить ядерную природу испытания.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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