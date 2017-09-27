Миссия ЕС в Косово выразила недовольство бездействием парламента

БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Глава миссии ЕС в самопровозглашенной республике Косово Наталия Апостолова высказала в среду недовольство официального Брюсселя затянувшимся бездействием парламента в Приштине, передает Радио и телевидение Косово (РТК).
"Объяснения законодательного органа Косово, что парламентские фракции до сих пор не выдвинули кандидатуры членов постоянных комитетов, председателей и зампредседателей комитетов, неубедительны. К настоящему моменту парламентские фракции должны были уже решить данный вопрос, а парламент приступить к работе", — цитирует телеканал заявление главы миссии ЕС.
Апостолова добавила, что "у Косово нет времени, чтобы его терять, особенно в вопросе европейской интеграции".
Парламент Косово два года безрезультатно обсуждает утверждение линии госграницы с Черногорией. Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Хашимом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Соглашение сразу вызвало критику и острое противодействие радикальной косовско-албанской оппозиции, которая считает, что Косово отдает 8 тысяч гектаров своей территории Черногории. Против такого разграничения выступает и новоизбранный премьер Косово Рамуш Харадинай.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.