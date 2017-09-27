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Миссия ЕС в Косово выразила недовольство бездействием парламента

17:0627.09.2017
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© AP Photo / Visar KryeziuПразднования 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фотоПразднования 9-й годовщины независимости Республики Косово. Архивное фото
© AP Photo / Visar Kryeziu

БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Глава миссии ЕС в самопровозглашенной республике Косово Наталия Апостолова высказала в среду недовольство официального Брюсселя затянувшимся бездействием парламента в Приштине, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Вице-премьер и министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли. Архивное фото
© AFP 2017 / Armend Nimani
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Парламент самопровозглашенной республики Косово большинством в 61 голос из 120 при одном воздержавшемся избрал 9 сентября новый состав правительства во главе с бывшим косовско-албанским полевым командиром Рамушем Харадинаем, передает РТК. С тех пор, по данным Апостоловой, не назначено ни одного пленарного заседания, на что она планирует указать председателю заксобрания Кадри Весели.

"Объяснения законодательного органа Косово, что парламентские фракции до сих пор не выдвинули кандидатуры членов постоянных комитетов, председателей и зампредседателей комитетов, неубедительны. К настоящему моменту парламентские фракции должны были уже решить данный вопрос, а парламент приступить к работе", — цитирует телеканал заявление главы миссии ЕС.

Апостолова добавила, что "у Косово нет времени, чтобы его терять, особенно в вопросе европейской интеграции".

Празднование 9-й годовщины независимости Республики Косово в Приштине. Архивное фото
© AFP 2017 / Armend Nimani
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В ноябре 2016 года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что для перехода на безвизовый режим с Евросоюзом самопровозглашенной республике остается выполнить два требования Брюсселя: одобрить демаркацию границы между Косово и Черногорией и активизировать борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Парламент Косово два года безрезультатно обсуждает утверждение линии госграницы с Черногорией. Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Хашимом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Соглашение сразу вызвало критику и острое противодействие радикальной косовско-албанской оппозиции, которая считает, что Косово отдает 8 тысяч гектаров своей территории Черногории. Против такого разграничения выступает и новоизбранный премьер Косово Рамуш Харадинай.

Режиссер Борис Малагурский
© Sputnik
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По договору Белграда и Приштины, в крае должно быть создано Содружество сербских общин с правами самоуправления, собственным флагом и другими атрибутами автономии. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны косовских албанцев до сих пор не был подготовлен. Руководство самопровозглашенной республики неоднократно заявляло о начале реализации соглашений с Подгорицей и Белградом, однако до настоящего времени парламент Косово их не утвердил.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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