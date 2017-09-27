В Черногории обвиняемого в подготовке путча отправили на медобследование

БЕЛГРАД, 27 сен — РИА Новости. Основной обвиняемый в подготовке госпереворота на парламентских выборах 2016 года в Черногории — бывший командир жандармерии Сербии Братислав "Бато" Дикич — направлен Высшим судом на обследование и лечение в Клинический центр Черногории (KCCG), процесс в отношении него выделен в отдельное производство.

Ранее защита Дикича потребовала прервать по отношению к генералу в отставке меру ареста, позволить ему срочное лечение и при необходимости операцию на опухоли в горле в Сербии. Адвокат Милан Петрович заявил, что обратится за соответствующими гарантиями в минюст в Белграде.

"Эксперты дали заключение на основании осмотра, что обвиняемый Братислав Дикич должен быть направлен на больничное лечение и дальнейшие диагностические исследования. Рекомендовано, чтобы прием в больницу состоялся в ближайшие одну-две недели", — сообщила председательствующий судья Сузана Мугоша. Трансляцию из зала заседаний вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Процесс в отношении Дикича был выделен ей в отдельное производство. Сам офицер в отставке выразил сомнения в возможностях черногорских врачей и снова попросил отпустить его на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

"Если гарантии министерства юстиции Сербии недостаточны, мне сообщили, что правительство Сербии готово предоставить полные гарантии", — заявил Дикич.

В ответ председательствующая судья сказала ему, что он может "уже сегодня идти лечиться в KCCG". Апелляционная палата также отклонила в среду требование защиты об отводе судебной коллегии во главе с Мугошей за пристрастность.

Накануне Высший суд отменил меру ареста для одного из обвиняемых — водителя лидера оппозиционного Демократического фронта Михайло Чадженовича.

Обвинение выдвинуто в отношении 14 человек. На официальном сайте Высшего суда первым обвиняемым указан гражданин России Эдуард Шишмаков. Помимо граждан РФ Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также в отношении трех граждан Черногории: двоих парламентариев оппозиционного "Демократического фронта" Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.

Представшие перед судом обвиняемые свою вину не признают, а процесс неоднократно называли "политическим и сфабрикованным".

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.