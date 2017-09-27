Авиакомпания EgyptAir приостановила рейсы в Курдистан после референдума

КАИР, 27 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетская авиакомпания EgyptAir приостанавливает рейсы в Эрбиль с пятницы до особого распоряжения в связи с решением властей Ирака, говорится в распространенном заявлении авиакомпании.

Ранее источник РИА Новости в компании сообщал, что EgyptAir примет решение о судьбе рейсов в Эрбиль на совещании совета директоров компании.

"Египетская авиакомпания EgyptAir приостанавливает рейсы в Эрбиль с 15.00 мирового времени пятницы, 29 сентября, до особого распоряжения в связи с решением властей Ирака", — говорится в документе.

Ранее Управление гражданской авиации Ирака (CAA) сообщило, что авиавласти, начиная с 18.00 по местному времени (совпадает с московским) 29 сентября, прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане после референдума о независимости автономного региона. Ливанская авиакомпания МЕА уже объявила о приостановке полетов в Эрбиль с пятницы.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.