МВД России планирует расширить взаимодействие с КНР в борьбе с наркотиками

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев намерен расширить взаимодействие с полицией Китая по линии борьбы с наркотиками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Колокольцев озвучил это предложение на переговорах с членом политбюро ЦК КПК, Мэн Цзяньчжу и министром общественной безопасности КНР Го Шэнкунем.

"Глава российской делегации выразил намерение расширять взаимодействие с МОБ КНР, в том числе обмениваться оперативно значимой информацией в данной сфере, а также проводить скоординированные мероприятия по перекрытию каналов контрабанды наркотиков", — сказала Волк.

Колокольцев отметил, что в современном мире незаконный оборот наркотиков "является одним из источников финансирования терроризма, экстремизма и других видов криминальной деятельности".

"По словам Владимира Колокольцева, активизировались контакты в рамках двусторонней рабочей группы по вопросам пресечения и предупреждения нелегальной миграции", — рассказала Волк.

Как ранее сообщал начальник антинаркотического главка МВД Андрей Храпов, львиная доля синтетических наркотиков в Россию поступают из Китая.