Рябков: Москва настроена на конструктивную работу с Хантсманом

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва настроена на конструктивную работу с Джоном Хантсманом, чья кандидатура рассматривается на пост посла США в РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы настроены на конструктивную работу с господином Хантсманом, которому, как я понимаю, предстоит пройти еще утверждение сенатом полного состава", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. Комитет сената США по иностранным делам проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ, кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. Он уже был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.