СМИ: конгресс США провел секретный брифинг по "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Конгрессе США состоялось обсуждение ситуации вокруг российской компании "Лаборатория Касперского". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, в комитете по науке обсуждались рекомендации, в соответствии с которыми госучреждениям США предлагали отказаться от антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Также рассматривались действия американских властей по отношению к российской компании.

Источник не стал раскрывать информацию о том, кто выступал перед сенаторами, ссылаясь на секретный характер встречи.

Отмечается, что брифинг состоялся накануне слушаний в Конгрессе США, на которых должен был дать показания глава компании Евгений Касперский.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок начать реализацию мер по отказу от программ "Лаборатории Касперского", поскольку их, по мнению ведомства, могут использовать для "нанесения ущерба нацбезопасности США".

В "Лаборатории Касперского" ответили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству заниматься кибершпионажем или агрессивной деятельностью в киберпространстве.