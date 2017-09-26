МИД ФРГ: Макрон "мужественно" выступил против национализма в Европе

БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне "мужественным и страстным призывом против национализма" в Европе.
Он добавил, что нужно использовать "этот шанс в рамках германо-французских инициатив" для того, чтобы "общими усилиями сделать Европу более демократической".
Макрон произнес во вторник в знаменитом парижском университете Сорбонна программную речь о Европе, выдвинув свои предложения по реформированию ЕС.