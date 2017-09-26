Постпред Мьянмы при ООН отрицает факт этнических чисток в штате Ракхайн

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Постпред Мьянмы при ООН Хау До Суан опроверг заявления об этнических чистках в штате Ракхайн, утверждая, что повстанцы рохинджа принудили свой народ бежать в Бангладеш, чтобы привлечь внимание общественности, передает агентство Синьхуа.

"Позвольте мне прояснить. Нет никакой этнической чистки, нет геноцида", — заявил он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"Очень прискорбно, что в этом зале неоднократно озвучивались необоснованные обвинения, в которых ситуация в штате Ракхайн сравнивалась с этнической чисткой. Ничто не может быть так далеко от истины", — добавил он.

Ранее сообщалось, что ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тысяч человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".

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