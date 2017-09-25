Компания Air Berlin продолжит переговоры о продаже с Lufthansa и EasyJet

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin продолжит дальнейшие переговоры о продаже с Lufthansa и EasyJet, предполагается достичь решения до 12 октября, заявили на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует телеканал N24, представители перевозчика.

"Принято решение продолжить переговоры с двумя выбранными инвесторами, речь идет, с одной стороны, о Lufthansa и Eurowings, с другой стороны — о EasyJet. Выбор этих двух заинтересованных сторон со стороны комитета кредиторов и совета директоров обусловлен тем, что это были лучшие предложений с экономической точки зрения и в вопросе о возможности создания рабочих мест", — заявил представитель компании

Он добавил, что "подписанных договоров нет, если "короткий список", теперь мы вступим в эксклюзивные переговоры вместе с этими двумя заинтересованными сторонами и пытаемся вместе с ними довести эти переговоры до финала до 12 октября".

По словам представителя авиакомпании, всего в Air Berlin поступили 16 предложений о покупке "разного качества".

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию. По данным СМИ, продажа Air Berlin может принести от 250 до 350 миллионов евро, что позволит возместить кредит в 150 миллионов евро.