Компания Air Berlin продолжит переговоры о продаже с Lufthansa и EasyJet

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin продолжит дальнейшие переговоры о продаже с Lufthansa и EasyJet, предполагается достичь решения до 12 октября, заявили на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует телеканал N24, представители перевозчика.
Он добавил, что "подписанных договоров нет, если "короткий список", теперь мы вступим в эксклюзивные переговоры вместе с этими двумя заинтересованными сторонами и пытаемся вместе с ними довести эти переговоры до финала до 12 октября".
Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию. По данным СМИ, продажа Air Berlin может принести от 250 до 350 миллионов евро, что позволит возместить кредит в 150 миллионов евро.