Шульц уверен в успехе создания коалиции "Ямайка" из трех партий в Германии

Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступает в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. 25 сентября 2017 года

Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступает в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. 25 сентября 2017 года

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц уверен в том, что канцлеру Ангеле Меркель удастся сформировать правящую коалицию "Ямайка" в составе трех партий.

Предполагается, что в такую коалицию войдет партийный союз Меркель ХДС/ХСС, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии СвДП. СДПГ еще накануне решила уйти в оппозицию. Отвечая на вопрос журналистов о том, готовы ли будут социал-демократы вступить в переговоры в случае, если переговоры о тройной коалиции потерпят неудачу, Шульц выразил уверенность в успехе нового правительства.

"Ямайка" не провалится, поэтому такой вопрос не стоит", — сказал он.