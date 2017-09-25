Минюст Украины еще не получил заключение по экстрадиции Саакашвили в Грузию

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Министерство юстиции Украины пока не получило заключение украинской генеральной прокуратуры по запросу Грузии об экстрадиции бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Павел Петренко.

Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и что министерство передает в генпрокуратуру страны запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.

"По состоянию на сегодня (понедельник) нет еще заключения относительно экстрадиционной проверки министерства юстиции Украины. По состоянию на сегодняшний день процедура продолжается", — заявил Петренко в понедельник журналистам.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Суд ранее оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.