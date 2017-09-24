В ОБСЕ надеются на укрепление доверия в карабахском процессе

ЕРЕВАН, 24 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются, что планируемая встреча президентов Армении и Азербайджана, организация которой была обсуждена в субботу в Нью-Йорке главами МИД двух государств, будет способствовать укреплению доверия между сторонами, говорится в совместном заявлении посредников.

Сопредседатели МГ ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик провели на полях Генассамблеи ООН отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым, а затем присутствовали на состоявшихся в субботу переговорах между ними.

"Основной целью консультаций было обсуждение текущей ситуации в зоне конфликта, изучение путей активизации переговорного процесса и подготовка к предстоящему саммиту президентов Армении и Азербайджана (Сержа Саргсяна и Ильхам Алиева – ред.). Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по оставшимся ключевым вопросам урегулирования. Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в деле подготовки к успешному саммиту в ближайшем будущем", — говорится в заявлении посредников, размещенном на официальном сайте ОБСЕ.

В документе отмечается также, что сопредседатели встретились с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом для обсуждения ситуации в регионе и последних событий, связанных с мирным процессом, проинформировав их о подготовке к следующей встрече на высоком уровне. Согласно заявлению, посредники намерены отправиться в регион конфликта в начале октября.

Прошедшие в Нью-Йорке переговоры между Налбандяном и Мамедъяровым продолжались почти 2,5 часа. Предыдущая их встреча состоялась 11 июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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