Президент Эквадора заявил, что страна должна развивать отношения с Россией

Ленин Морено перед церемонией инаугурации в Кито, Эквадор. 24 мая 2017

Ленин Морено перед церемонией инаугурации в Кито, Эквадор. 24 мая 2017

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил в интервью RT, что Кито должен развивать более близкое сотрудничество с Россией.

"Мы прикладываем усилия к обновлению международных отношений, к увеличению наших контактов с такими странами, с которыми мы дополняем друг друга. С Россией мы взаимодополняющие (страны)", — заявил Морено.

"Я считаю, что мы должны сближаться сильнее с такими странами, как Россия", — отметил президент.

Морено заявил, что Эквадор восхищается научным и технологическим развитием России, а также ее культурой, красотой и "усилиями ее жителей в продвижении вперед".