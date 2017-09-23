МЧС проведет второй курс повышения квалификации для кубинских спасателей

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. МЧС России проведет второй курс повышения квалификации для кубинских спасателей, а также будет обмениваться с кубинскими коллегами опытом в ликвидации последствий ЧС.

"В 2016 году на базе Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля проведен первый учебный курс. В нем участвовали специалисты чрезвычайных служб стран латиноамериканского региона. В ближайшие дни инструкторы и преподаватели МЧС России примут участие в проведении второго такого курса на базе центра", — сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков в ходе переговоров с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом.

По словам министра, сейчас ведется работа над созданием новой программы гуманитарного содействия Кубе, которая предусматривает, в частности, обмен опытом и передовыми технологиями в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций, природных пожаров, засухи и других стихийных бедствий.

"Мы помогаем коллегам из других стран проходить процедуру аттестации спасателей по системе ИНСАРАГ. Также мы могли бы очень энергично взаимодействовать по развитию экстренной спасательной медицины", — сказал Владимир Пучков.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис отметил, что Куба заинтересована в расширении гуманитарных связей с Россией. "Те знания, которые получают кубинцы на проводимых МЧС России курсах и в ведомственных учебных заведениях российского министерства, позволят кубинским специалистам на современном уровне обеспечить безопасность населения", — сказал он, отметив, что помощь России потребуется кубинцам в связи с активным развитием туризма в регионе.

"На Кубе активно развивается туризм, увеличивается поток туристов, и нам потребуется помощь России в обеспечении безопасности в морских портах и аэропортах, объектах инфраструктуры и туризма", — сказал Руис.

По его словам, двум странам также необходимо укреплять экономическое сотрудничество ввиду непростой международной обстановки. "Необходимость в нашем сотрудничестве сегодня просматривается, исходя из международной ситуации и из нужд, которые есть и в российской, и в кубинской экономике, в частности, ситуации с международными санкциями", — пояснил он.