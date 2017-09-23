Участие США в "нормандском формате" не поможет переговорам, считает Волкер

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что участие США в переговорах в "нормандском формате" ничего не добавило бы к ним, а ключевыми участниками должны оставаться Германия и Франция.
Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.
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