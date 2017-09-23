МИД Китая призвал улучшать механизмы нераспространения ядерного оружия

ПЕКИН, 23 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Эффективность и универсальность международных механизмов по нераспространению ядерного должна быть усилена в связи возрастающими рисками того, что оружие массового поражения может оказаться в руках у террористов, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Международное сообщество постоянно предпринимает неустанные усилия для совершенствования механизма нераспространения ядерного оружия, однако в сфере безопасности в настоящий момент происходят глубокие и комплексные изменения, при этом риски и вызовы все еще остаются достаточно серьезными", — приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Выступая на министерской встрече Совета по нераспространению ядерного оружия на "полях" ГА ООН, глава МИД Китая подчеркнул, что "ряд стран игнорируют достигнутый международным сообществом консенсус и неоднократно проводят ядерные испытания, возрастает риск того, что оружие массового поражения получат и будут использовать негосударственные акторы, в частности террористы, в связи с чем необходимо повышать эффективность, универсальность и авторитет механизмов по нераспространению ядерного оружия".

Он также добавил, что Пекин готов сотрудничать с другими странами по защите и укреплению соответствующих международных механизмов, так как Китай, всегда выступает против распространения оружия массового поражения и средств его доставки.