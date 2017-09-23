Вашингтон поддержал план ООН по урегулированию в Ливии

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. США выразили поддержку представленному ООН плану поэтапного урегулирования кризиса в Ливии, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"США приветствуют объявленный 20 сентября ООН план продвижения политического урегулирования в Ливии и помощи ливийскому народу в достижении продолжительного мира и безопасности", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя госдепартамента.

В Вашингтоне заявляют, что поддерживают "посредничество ООН" в ливийском урегулировании.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муамара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.