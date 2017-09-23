Партия "Альтернатива для Германии" укрепила позиции накануне выборов

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает популярность накануне парламентских выборов в Германии, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного институтом Insa.

По данным исследования, которое проводилось по заказу издания Bild , в настоящее время за АдГ готовы отдать голоса 13% избирателей — на 2% больше по сравнению с данными предыдущего опроса, проводившегося на прошлой неделе.

Партийный альянс Меркель ХДС/ХСС теряет 2% – его готовы поддержать 34% немцев. СДПГ Мартина Шульца проигрывает альянсу 13% и теряет один пункт.

Партию "Левые" и "Свободную демпартию" (немецких либералов) поддерживают 11% и 9%, соответственно, их позиции не изменились. "Зеленые" на данный момент получают получают 8% поддержки, улучшив результат на один пункт.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии в это воскресенье.